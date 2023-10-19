У туніському місті Монастір продовжується престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA250. На змагання заявились 32 тенісистки, в тому числі дві – з України, пише 24 канал.

До теми Золотий дубль за океаном: українська тенісистка перемогла одразу у двох розрядах турніру

Катаріна Завацька та Леся Цуренко вдало відіграли у першому колі, пройшовши Джессіку Бузас Манейро та Хлое Паке. Перемоги у другому раунді виводили б українок одна на одну у чвертьфіналі.

Втім для Катерини турнір завершився на стадії 1/8 фіналу. Уродженка Луцька дала бій іспанці Нурії Парісас-Діас, вигравши перший сет (6:4) та отримавши матчпоїнт у другому за рахунку 5:3.

Реалізувати його Катааріна не змогла, програвши наступні чотири гейми, а також і останній сет (2:6). А ось Леся Цуренко свій бій проти американки Клер Ліу виграла доволі впевнено – 6:1, 7:5.

Читайте також Підтримує терористів та нацистів: в Ізраїлі закликали покарати пропалестинську топ-тенісистку

Тенісистка з Рівненщини вклалась у дві години, здобувши перемогу у два сети. Цікаво, що спортсменки за матч не подали жодного ейсу. Таким чином, Цуренко вийшла до чвертьфіналу, де протистоятиме як раз Парісас-Діас.