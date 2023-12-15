Экс-игрок Динамо назвал футбольный недостаток Судакова, на которого уже надели футболку Ювентуса

Георгий Судаков – лицо донецкого Шахтера, которое больше всего сватают в другие клубы. Полузащитником интересуется более 10 команд, среди которых наибольшее внимание уделяет туринский Ювентус.

Пока все поют оды игры полузащитника Шахтера и называют его лидером "горняков", то бывший футболист Виктор Леоненко не понимает, почему все уже усвоили Георгия в Турин раньше своего времени.

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Переезжать в Ювентус еще рано

Леоненко вообще считает, что Судаков еще не дорос до уровня футболиста Ювентуса. Для этого ему нужно больше забивать и ассистировать в украинском первенстве и еврокубках.

Бывший форвард также не считает, что Судаков выше на голову других игроков донецкого клуба. Леоненко назвал футбольный недостаток, присутствующий в игре Георгия.

Готов ли Судаков к Ювентусу? Конечно, нет. Я не считаю, что он себя серьезно проявил. Чтобы ехать в Ювентус, надо хотя бы десять голов забить и столько же ассистов отдать. Но он должен издеваться над соперниками в УПЛ, чтобы говорить о Ювентусе. Я не считаю, что Судаков на голову выше других игроков Шахтера. Если он сейчас перейдет в Ювентус, может стать вторым Мудриком в плане ожиданий. В Италии нужно отбирать, а Судаков этого не умеет делать,

– заявил Леоненко.

Отметим, что Судаков выступает за первую команду "горняков" с января 2021 года, проведя в их футболке уже 85 поединков (по 13 мячей и голевых передач).

В текущем сезоне-2023/2024 Георгий отыграл 18 матчей, в которых забил три гола и отдал ассист.

Перед этим сезоном стал новой 10-й "кротов".

В 2023 году Георгию вместе с дончанами остается провести только один матч. Уже 18 декабря команда Марино Пушича сыграет в благотворительном поединке против Ависпы Фукуоки (старт в 12:00).