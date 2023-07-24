Там думать не надо было, – языковатый Леоненко обесценил дебютный гол Мудрика за Челси

Челси 23 июля одержал свою вторую победу в двух матчах во время американского турне. "Синие" на зубах вырвали победу у другого английского клуба Брайтона.

Победить команду Роберто Де Дзерби помог наш Михаил Мудрик. Украинец начал матч со скамейки запасных и вышел на поле сразу после перерыва, когда Маурисио Почеттино прибег сразу к нескольким заменам.

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Раздал "на орехи" Мудрику

Украинский левый вингер через некоторое время отблагодарил нового наставника за доверие голом. Мудрик несколько раз обыгрался с Джексоном и взлету пробил мимо голкипера Брайтона, выведя Челси вперед 2:1. Михаил забил свой дебютный гол в футболке "аристократов".

Видео дебютного гола Мудрика по Челси

До финального свистка команды забили на обоих еще пять голов, а победа была за Челси 4:3. Этакая репетиция перед стартом АПЛ.

После поединка бывший нападающий сборной Украины и киевского Динамо Виктор Леоненко в своем традиционном стиле прокомментировал гол Мудрика.

Он согласился, что мяч Михаил забил очень красивый, но успел добавить ложку дегтя в эту банку с медом.

Мудрик гол красивый забил. Хотя честно написал, что не думал. Там думать не нужно было, была ударная позиция, надо было бить и попадать по воротам, что он и сделал. Знаете, даже страшно становится. Достижение. Зашел в тренажерный зал – я здесь тренируюсь. Кого это интересует, все тренируются, главное, чтобы на поле получалось все. Дальнейшие действия Мудрика? Скорее всего, после проходов Мудрик будет отдавать на защитника и последний будет просто выбивать. Хочу ошибиться, никому ничего плохого не желаю,

– заявил Леоненко.

Однако не только Леоненко может "травить" других футболистов. Он тоже попал под порцию троллинга от Александра Алиева. Бывший футболист Динамо вспомнил Леоненко его голы в ворота российского Спартака, о которых он всем рассказывает.

Отметим, что Леоненко довольно одиозная фигура в футбольном сообществе Украины. Под его горячую руку попадали уже многие футболисты, как сборной, так и просто из УПЛ.

27 июля у Мудрика будет новый шанс забить. В этот день Челси сыграет товарищеский матч против еще одной команды из АПЛ Ньюкасла.