Победить команду Роберто Де Дзерби помог наш Михаил Мудрик. Украинец начал матч со скамейки запасных и вышел на поле сразу после перерыва, когда Маурисио Почеттино прибег сразу к нескольким заменам.
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Раздал "на орехи" Мудрику
Украинский левый вингер через некоторое время отблагодарил нового наставника за доверие голом. Мудрик несколько раз обыгрался с Джексоном и взлету пробил мимо голкипера Брайтона, выведя Челси вперед 2:1. Михаил забил свой дебютный гол в футболке "аристократов".
Видео дебютного гола Мудрика по Челси
До финального свистка команды забили на обоих еще пять голов, а победа была за Челси 4:3. Этакая репетиция перед стартом АПЛ.
После поединка бывший нападающий сборной Украины и киевского Динамо Виктор Леоненко в своем традиционном стиле прокомментировал гол Мудрика.
Он согласился, что мяч Михаил забил очень красивый, но успел добавить ложку дегтя в эту банку с медом.
Мудрик гол красивый забил. Хотя честно написал, что не думал. Там думать не нужно было, была ударная позиция, надо было бить и попадать по воротам, что он и сделал. Знаете, даже страшно становится. Достижение. Зашел в тренажерный зал – я здесь тренируюсь. Кого это интересует, все тренируются, главное, чтобы на поле получалось все. Дальнейшие действия Мудрика? Скорее всего, после проходов Мудрик будет отдавать на защитника и последний будет просто выбивать. Хочу ошибиться, никому ничего плохого не желаю,
– заявил Леоненко.
Однако не только Леоненко может "травить" других футболистов. Он тоже попал под порцию троллинга от Александра Алиева. Бывший футболист Динамо вспомнил Леоненко его голы в ворота российского Спартака, о которых он всем рассказывает.
Отметим, что Леоненко довольно одиозная фигура в футбольном сообществе Украины. Под его горячую руку попадали уже многие футболисты, как сборной, так и просто из УПЛ.