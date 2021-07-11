Италия делает камбэк в финале Евро-2020: Бонуччи сравнивает счет – видео
11 июля 2021 , 23:37Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Италии сумела сравнять счет в финале Евро-2020 против команды Англии. "Скуадра адзурра" восстановила паритет во втором тайме.
Тяжелый гол Бонуччи
Гол в ворота Англии пришел после подачи с углового. Игрок Италии пролонгировал мяч после навеса на Марко Верратти. Тот нанес удар, но Джордан Пикфорд отбил мяч.
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Первым на добивании в штрафной Англии был Леонардо Бонуччи. Защитник итальянцев выиграл борьбу и протолкнул мяч в ворота – 1:1.
Видео гола БонуччиДля Англии это только второй пропущенный гол на Евро-2020. Первый мяч англичане пропустили в полуфинале против Дании.
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- Сборная Италии пропустила гол на старте матча. Англии удалось отличиться на второй минуте игры после гола Люка Шоу. Англичанин забил самый быстрый гол в истории Евро.
- Для Бонуччи это только второй гол на чемпионатах Европы. Первый он забил Германии в четвертьфинале Евро-2016.