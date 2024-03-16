Бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа одержал зрелищную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, брутально нокаутировав камерунца во втором раунде.

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Льюис разобрал нокаут от Джошуа в поединке с Нганну

Легендарный боксер хевивейта Леннокс Льюис прокомментировал победу Джошуа. По его мнению, Нганну проиграл из-за очевидной разницы в боксерском интеллекте.

"Я скажу вам, в чем разница. Разница в том, где у боксера находится подбородок. Вот почему тренеры всегда говорят: держи подбородок опущенным, подтяни подбородок. Потому что вы не хотите, чтобы вас били с поднятым подбородком. Когда вы опускаете подбородок, удары приходятся на другие места, и вы можете их выдержать.

Но когда вы смещаете подбородок вниз или даже когда неподвижны, получаете удар, когда человек бьет, напрыгивая – это боксерский IQ. Трудно защитить себя, особенно если вы не привыкли к таким ударам", – сказал Льюис.

К слову. Благодаря этой победе Энтони имеет все шансы подраться с будущим абсолютным чемпионом мира, который должен определиться 18 мая в поединке между Усиком и Тайсоном Фьюри.

Отметим, что в поединке с Нганну Джошуа одержал 28-ю победу на профессиональном ринге. В пассиве британца три поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.