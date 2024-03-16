Колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.

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Льюїс розібрав нокаут від Джошуа в поєдинку з Нганну

Легендарний боксер хевівейту Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Джошуа. На його думку, Нганну програв через очевидну різницю в боксерському інтелекті.

"Я скажу вам, у чому різниця. Різниця в тому, де у боксера знаходиться підборіддя. Ось чому тренери завжди кажуть: тримай підборіддя опущеним, підтягни підборіддя. Тому що ви не хочете, щоб вас били з піднятим підборіддям. Коли ви опускаєте підборіддя, удари припадають на інші місця, і ви можете їх витримати.

Але коли ви зміщуєте підборіддя донизу або навіть коли нерухомі, отримуєте удар, коли людина б'є, настрибуючи – це боксерський IQ. Важко захистити себе, особливо якщо ви не звикли до таких ударів", – сказав Льюїс.

До слова. Завдяки цій перемозі Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Зазначимо, що в поєдинку з Нганну Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця три поразки, в тому числі дві від українця Олександра Усика.