Битва продолжалась все 12 раундов. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.

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Льюис высказался о поединке Усик – Фьюри

Легендарный Леннокс Льюис, который был последним абсолютным чемпионом до того поединка в хевивейте, в интервью для Boxing News рассказал, с помощью чего Александр Усик сумел победить Тайсона Фьюри.

"Усик прекрасно провел этот бой. То, как он говорил перед боем, как готовился к нему, это все показало его стопроцентную готовность. Бой с Тайсоном стал войной для Александра. Его страна находится в состоянии войны, поэтому он будто был на войне, Александр это всем нам доказал.

Усик вообще не расслаблялся в этом бою, он постоянно прессинговал Тайсона. Даже когда Фьюри прыгал у канатов, украинец все равно был там", – заявил Льюис.

Также бывший британский боксер поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и "Цыганским королем". Он дал совет Тайсону Фьюри, как одолеть непобедимого украинца:

Тайсону надо серьезнее отнестись к реваншу и хорошо сделать свою работу. Тайсону надо быть тяжелее в реванше, я думаю, ему это поможет. И работать больше джебом, это его сильная сторона, которую он мало использовал в первом бою.

Напомним, что реванш состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии. Он не будет иметь статуса битвы за абсолют, ведь Александр Усик отказался от пояса IBF, за который уже 21 сентября будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.