В субботу, 21 сентября, в Лондоне состоится большой вечер бокса. Хедлайнером события на стадионе "Уэмбли" является бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, пишет 24 Канал.

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Поединок на "Уэмбли"

Поединок между британскими боксерами будет иметь важную мотивацию. Победитель боя получит чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе, который до недавнего времени принадлежал Александру Усику.

Украинец защитил его в бою против Тайсона Фьюри. Тогда же Усик и собрал все пояса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом в хевивейте. Но контракт с Фьюри предусматривал обязательный реванш.

Ждать его в IBF не захотели, поэтому поставили украинцу ультиматум – или обязательная защита пояса, или отказ от него. В итоге Усик освободил награду в пользу победителя боя Джошуа – Дюбуа.

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Для обоих боксеров этот поединок является шансом вернуться на ведущие позиции в дивизионе. Кроме того, ожидается, что победитель поединка получит право сойтись с триумфатором боя Усик – Фьюри уже в 2025 году. То есть, сможет подраться за абсолют!

Сейчас фаворитом отчетного боя называют Джошуа. Коэффициент на триумф Энтони составляет 1,29, тогда как на победу Дюбуа – 4,60. Ничья же оценивается в 17,00.

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При этом эксперты считают, что бой не продлится все 12 раундов. На это коэффициент 1,20. Наиболее вероятным развитием событий является досрочная победа Джошуа техническим нокаутом (2,25) или же просто нокаутом (3,40).

Бой жертв Усика

Напомним, что оба боксера за последние годы проигрывали Александру Усику. При этом AJ делал это дважды – в сентябре 2021-го и в августе 2022-го! Именно в тех боях Энтони потерял пояса WBA, WBO и IBF.

Что же касается Дюбуа, то он был обязательным претендентом на награду WBA в августе 2023 года. Даниэль уступил Усику в 9 раунде через нокаут.