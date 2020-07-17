Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень получил разрешение прибыть в расположение команды в Орландо. Украинец полностью вылечился от коронавируса и готов к участию в рестарте сезона НБА.

Приятную весть сообщает nbcsports. В конце июня у Леня был обнаружен коронавирус. Вместе с украинцем положительный тест на коронавирус обнаружили у партнера по команде Джабари Паркера и у защитника калифорнийцев Бадди Хилда.

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Возвращение украинца

По словам главного тренера "Кингз" Люка Уолтона, они готовы посмотреть и оценить физическую форму Леня. Вероятно, что украинцу нужно будет немного времени, чтобы быть готовым на 100 процентов.

Лень полноценно не тренировался с момента попадания в протокол зараженных 21 июня.

По прибытии в Орландо Лень сразу пошел на карантин и ожидал двух отрицательных тестов на коронавирус, чтобы возобновить работу. Харрисон Барнс остается единственным зараженным игроком "Кингз", который пока не получил разрешение присоединиться к команде.

Первую игру "Сакраменто" проведет против "Майами" 22 июля.

Карьера Леня

В феврале украинец Лень перешел в "Сакраменто", куда его обменяли "Атланта Хокс". За "Кингз" он сыграл в девяти поединках, в среднем набирая 6,6 очка и делая 7,1 подбора за встречу. Американский форвард успел принять участие лишь в одной встрече.

"Кингз" входят в число 22 команд, которые должны принять участие в рестарте сезона 2019/20.

Украинец выступает в НБА с 2013 года. До этого он играл в Украине за БК "Днепр" (2010/11).