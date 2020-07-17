Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень отримав дозвіл прибути в розташування команди в Орландо. Українець повністю вилікувався від коронавірусу та готовий до участі в рестарті сезону НБА.

Приємну звістку повідомляє nbcsports. В кінці червня у Леня був виявлений коронавірус. Разом із українцем позитивний тест на коронавірус виявили у партнера по команді Джабарі Паркера та у захисника каліфорнійців Бадді Хілда.

​Читайте також: Спадок для 180 баскетболістів: тренер Сміт залишив мізерні кошти легендарному Джордану

Повернення українця

За словами головного тренера "Кінгз" Люка Волтона, вони готові подивитись та оцінити фізичну форму Леня. Ймовірно, що українцю потрібно буде трохи часу, щоб бути готовим на 100 відсотків.

Лень повноцінно не тренувався з моменту потрапляння в протокол заражених 21 червня.

Після прибуття в Орландо Лень одразу пішов на карантин та очікував двох негативних тестів на коронавірус, щоб відновити роботу. Харрісон Барнс залишається єдиним зараженим гравцем "Кінгз", який поки не отримав дозвіл приєднатися до команди.

Першу гру "Сакраменто" проведе проти "Маямі" 22 липня.

Кар'єра Леня

У лютому українець Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс". За "Кінгз" він зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч. Американський форвард встиг взяти участь лише в одній зустрічі.

"Кінгз" входять в число 22 команд, які повинні взяти участь в рестарті сезону 2019/20.

Українець виступає в НБА з 2013 року. До цього він пограв в Україні за БК "Дніпро" (2010/11).