Американский баскетбольный тренер Дин Смит, который умер пять лет назад, решил оставить наследство для баскетболистов клуба, которых он тренировал. Майклу Джордану после распределения достались всего 200 долларов.

Как сообщает Marca, наследство было разделено среди 180 игроков.

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После смерти на счету тренера была немалая сумма в виде 36 тысяч долларов. Каждый баскетболист получил 200 долларов. Одним из получателей чека стал легендарный игрок НБА Майкл Джордан.

Майкл является одним из звездных воспитанников Смита.

Добавим, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан присоединился к акции Black Lives Matter. Баскетболист выделит 100 миллионов долларов организациям, которые занимаются проблемами расизма.

Что известно о Дине Смите

Он был главным тренером команды университета Северной Каролины в течение 1961/97 годов, за это время он дважды побеждал с ней в чемпионате NCAA.

Смит руководил сборной США, которая завоевала золотые медали на Олимпиаде 1976 года. В 1983 году Смит попал в Зал славы баскетбола, а в 2007 году – в Зал славы ФИБА.

Выдающиеся воспитанники: Джордан, Стэкхаус, Уоллес, Картер и Джемисон.

Именем Дина Смита названа спортивная арена Университета Северной Каролины. Смит умер 7 февраля 2015 года в возрасте 83 лет в своем доме в Северной Каролине.