Вашингтон в ночь с 5 на 6 февраля провел второй поединок против Майами в регулярном чемпионате НБА. Украинец Алексей Лень провел результативный матч.

Майами удалось взять реванш у Вашингтона за поражение в предыдущем матче – 122:95. На протяжении всей встречи хозяева владели существенным преимуществом, лишь последняя четверть осталась за клубом украинца – 40:27, 31:16, 35:27, 16:25.

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Мощная игра Леня

Свое время на паркете за Вашингтон получил и украинец Алексей Лень. Баскетболист провел на площадке 24 минуты 11 секунд. Этот матч украинский легионер может записать в свой актив. Лень провел сверхрезультативный поединок, став лучшим игроком в своей команде 18 очков (7/9 двухочковых, 4/4 штрафных).

Баскетболист сделал 3 подбора и 2 передачи. Также Алексей запомнился 2 перехватами, 1-м фолом, 2 потерями мяча и 5 блок-шотами. Он стал третьим во встрече по результативности, уступив лишь двум игрокам соперника.

В среднем в восьми проведенных матчах за Вашингтон Лень набирает по 7,5 очка и делает 4,3 подбора.

Вашингтон не сумел улучшить ситуацию в таблице Восточной конференции – 14 место среди 15 клубов. Последнюю строчку занимает Детройт, за который выступает другой украинец Святослав Михайлюк. Это поражение стало для Вашингтона уже 14-м в сезоне.

Майами – Вашингтон видеообзор