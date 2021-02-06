Вашингтон у ніч з 5 на 6 лютого провів другий поєдинок проти Маямі у регулярному чемпіонаті НБА. Українець Олексій Лень провів результативний матч.

Маямі вдалось взяти реванш у Вашингтона за поразку у попередньому матчі – 122:95. Протягом усієї зустрічі господарі володіли істотною перевагою, лише остання чверть залишилась за клубом українця – 40:27, 31:16, 35:27, 16:25.

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Потужна гра Леня

Свій час на паркеті за Вашингтон отримав й українець Олексій Лень. Баскетболіст провів на майданчику 24 хвилини 11 секунд. Цей матч український легіонер може записати у свій актив. Лень провів надрезультативний поєдинок, ставши найкращим гравцем у своїй команді – 18 очок (7/9 двоочкових, 4/4 штрафних).

Баскетболіст зробив 3 підбирання та 2 передачі. Також Олексій запам'ятався 2 перехопленнями, 1-м фолом, 2 втратами м'яча та 5 блок-шотами. Він став третім у зустрічі за результативністю, поступившись лише двом гравцям суперника.

У середньому у восьми проведених матчах за Вашингтон Лень набирає по 7,5 очка і робить 4,3 підбирання.

Вашингтон не зумів покращити ситуацію у таблиці Східної конференції – 14 місце серед 15 клубів. Останню сходинку посідає Детройт, за який виступає інший українець Святослав Михайлюк. Ця поразка стала для Вашингтона вже 14-ю у сезоні.

Маямі – Вашингтон відеоогляд