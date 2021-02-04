У ніч з 3 на 4 лютого Вашингтон зіграв проти Маямі у регулярному чемпіонаті НБА. Олексій Лень допоміг команді здобув важливу перемогу.

Джерело: 24 канал

Перемога над Маямі стала 5-ю для Вашингтона у сезоні – 100:103. Свій час у зустрічі отримав й український баскетболіст Олексій Лень.

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Важлива перемога

Перша частина поєдинку була під контролем господарів, а от третя та четверта чверті були за клубом Леня – 34:31, 31:24, 17:22, 18:26.

Українець провів у футболці Вашингтона 27 хвилин 21 секунду. За цей час Лень набрав 10 очок (3/3 двоочкових, 0/1 триочкових, 4/4 штрафних), зробив 8 підбирань та 3 передачі. Також запам'ятався у матчі одним персональним фолом.

Для Маямі ця поразка стала 14-ю у новому сезоні. Наступний поєдинок команда Леня зіграє 6 лютого проти того ж Маямі.

Обидва клуби розташовуються поруч у таблиці Східної конференції. Маямі перебуває на 13 сходинці, а за їх спиною відразу йде Вашингтон – 14-й. Замикає таблицю Детройт Святослава Михайлюка.

Маямі – Вашингтон відеоогляд