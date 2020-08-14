"Сакраменто" в последнем туре регулярного чемпионата встретился с "Лейкерс", информирует 24 канал.

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Победа над лидером

Украинец начал поединок в стартовой пятерке и провел на площадке 14 минут. За это время он набрал за это время 3 очка, сделал 3 подбора и один блок-шот.

В итоге матч закончился с неожиданным счетом – 136:122 в пользу команды украинца.

В составе победителя наиболее результативным оказался Бадди Хилд, который набрал 28 очков, а 27 пунктов у Богдана Богдановича. У гостей больше всего очков в Диона Вейтерса – 19. В активе ЛеБрона Джеймса 17 пунктов.

"Кингз" занял 12 место и не попал в плей-офф. Лидером же остался "Лейкерс".

Сакраменто – Лейкерс: видеообзор матча