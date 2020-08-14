Лень помог "Сакраменто" сенсационно победить лидера "Лейкерс": видео
Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень вышел в старте и помог команде праздновать победу. Матч закончился с неожиданным счетом для соперника, который является лидером НБА в этом сезоне.
"Сакраменто" в последнем туре регулярного чемпионата встретился с "Лейкерс", информирует 24 канал.
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Победа над лидером
Украинец начал поединок в стартовой пятерке и провел на площадке 14 минут. За это время он набрал за это время 3 очка, сделал 3 подбора и один блок-шот.
В итоге матч закончился с неожиданным счетом – 136:122 в пользу команды украинца.
В составе победителя наиболее результативным оказался Бадди Хилд, который набрал 28 очков, а 27 пунктов у Богдана Богдановича. У гостей больше всего очков в Диона Вейтерса – 19. В активе ЛеБрона Джеймса 17 пунктов.
"Кингз" занял 12 место и не попал в плей-офф. Лидером же остался "Лейкерс".
Сакраменто – Лейкерс: видеообзор матча
Карьера Леня в "Сакраменто"
- В феврале Лень перешел в "Сакраменто", куда его обменяли "Атланта Хокс".
- К рестарту сезона за "Кингз" украинец сыграл в девяти поединках, в среднем набирая 6,6 очка и делая 7,1 подбора за встречу.
- В этом сезоне Лень сыграл в 54 матчах, в среднем за игру он набирал 8,1 очка и делал 5,9 подборов.