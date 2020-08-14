Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень вийшов у старті та допоміг команді святкувати перемогу. Матч закінчився із несподіваним рахунком для суперника, який є лідером НБА у цьому сезоні.

"Сакраменто" в останньому турі регулярного чемпіонату зустрівся з "Лейкерсом", інформує 24 канал

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Перемога над лідером

Українець розпочав поєдинок у стартовій п'ятірці та провів на майданчику 14 хвилин. За цей час він набрав за цей час 3 очки, зробив 3 підбирання і один блок-шот.

У підсумку матч закінчився із несподіваним рахунком – 136:122 на користь команди українця.

У складі переможця найбільш результативним виявився Бадді Хілд, який набрав 28 очків, а 27 пунктів у Богдана Богдановича. У гостей найбільше очків у Діона Вейтерса – 19. У активі ЛеБрона Джеймса 17 пунктів.

"Кінгз" посів 12 місце та не потрапив у плей-офф. Лідером же залишився "Лейкерс".

Сакраменто – Лейкерс: відеоогляд матчу