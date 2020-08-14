Лень допоміг "Сакраменто" сенсаційно перемогти лідера "Лейкерс": відео
Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень вийшов у старті та допоміг команді святкувати перемогу. Матч закінчився із несподіваним рахунком для суперника, який є лідером НБА у цьому сезоні.
"Сакраменто" в останньому турі регулярного чемпіонату зустрівся з "Лейкерсом", інформує 24 канал.
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Перемога над лідером
Українець розпочав поєдинок у стартовій п'ятірці та провів на майданчику 14 хвилин. За цей час він набрав за цей час 3 очки, зробив 3 підбирання і один блок-шот.
У підсумку матч закінчився із несподіваним рахунком – 136:122 на користь команди українця.
У складі переможця найбільш результативним виявився Бадді Хілд, який набрав 28 очків, а 27 пунктів у Богдана Богдановича. У гостей найбільше очків у Діона Вейтерса – 19. У активі ЛеБрона Джеймса 17 пунктів.
"Кінгз" посів 12 місце та не потрапив у плей-офф. Лідером же залишився "Лейкерс".
Сакраменто – Лейкерс: відеоогляд матчу
Кар'єра Леня у "Сакраменто"
- У лютому Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс".
- До рестарту сезону за "Кінгз" українець зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч.
- У цьому сезоні Лень зіграв у 54 матчах, в середньому за гру він набирав 8,1 очка і робив 5,9 підбирань.