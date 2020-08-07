Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень помог команде победить. Это первые матчи украинского баскетболиста после того, как он недавно переболел коронавирусом.

В матче НБА "Сакраменто" переиграл на собственном поле "Нью-Орлеан Пеликанс" - 140: 125, пишет 24 канал.

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Украинец набирает форму

Украинец Лень провел на площадке 15 минут. За это время он успел набрать 8 очков. Из них дважды забил с двухочковых и удачно реализовал четыре штрафных броска из шести.

Хорошо украинец показал себя и на подборах. В его активе 6 (2 в нападении) и 1 перехват при 2 фолах и 3 потерях.

F X finds E N pic.twitter.com/GRhGQlI2LA — Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 6, 2020

Это вторая игра для Леня в рамках рестарта сезона НБА, а "Кингз" одержали первую победу в Орландо.

Карьера Леня в "Сакраменто"

В феврале украинец Лень перешел в "Сакраменто", куда его обменяли "Атланта Хокс".

За "Кингз" он сыграл в девяти матчах, в среднем набирая 6,6 очка и делая 7,1 подборов за встречу.