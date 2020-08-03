Баскетболист отправил в нокаут соперника ударом локтя в голову: видео
Литовский центровой Дариуш Лавринович во время поединка Летней лиги ударил соперника локтем в голову. Насколько серьезно баскетболист будет оштрафован и дисквалифицирован пока неизвестно.
В матче "Аротен" встречался с ВГУ. В конце встречи Лавринович проиграл борьбу под кольцом Друнгилюсу, не удержав эмоций зарядил сопернику локтем в лицо, сообщает Sportando.
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Удар в лицо
Арбитр сразу удалил игрока с площадки. После матча Лавринович признал свою вину и искренне извинился. Он готов понести суровое наказание.
Следующий матч литовский баскетболист в любом случае пропустит. Этот матч может стать для его команды решающим в борьбе за выход в полуфинал.
Какую дисквалификацию получил Дариуш пока неизвестно.
Момент удара от Лавриновича смотрите видео: