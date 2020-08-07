Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень допоміг команді перемогти. Це перші матчі українського баскетболіста після того, як він нещодавно перехворів на коронавірус.

У матчі НБА "Сакраменто" переграв на власному полі "Нью-Орлеан Пеліканс" – 140:125, пише 24 канал.

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Українець набирає форму

Українець Лень провів на майданчику 15 хвилин. За цей час він встиг набрав 8 очок. Із них двічі забив з двоочкових та вдало реалізував чотири штрафні кидки із шести.

Добре українець показав себе і на підбираннях. У його активі їх 6 (2 у нападі) та 1 перехоплення за 2 фолів та 3 втрат.

F X finds E N pic.twitter.com/GRhGQlI2LA — Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 6, 2020

Це друга гра для Леня в рамках рестарту сезону НБА, а "Кінгз" здобули першу перемогу в Орландо.

Кар'єра Леня у "Сакраменто"

У лютому українець Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс".

За "Кінгз" він зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч.