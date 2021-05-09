Индиана – Вашингтон 132:133 OВ (32:33, 30:30, 39:29, 23:32, 8:9)
Команды показывали равную игру на площадке и смогли определить победителя встречи только в овертайме. В дополнительной четверти сильнее оказались гости. Вашингтон лишь с разницей в одно очко одержал победу.
Стоит увидеть Завис в воздухе: данк Леня вошел в топ-10 лучших моментов НБА – видео
Свое время на паркете в составе гостей получил центровой Алексей Лень. Украинец сыграл 19 минут 54 секунды. За это время баскетболист набрал 8 очков, 10 подборов и одну передачу. Также запомнился 3 блок-шотами, 2 потерями и 4 персональными фолами.
Алексей стал 5-м по результативности в футболке Вашингтона. Клуб украинца одержал 32-ю победу при 36 поражениях в сезоне. Благодаря успеху команда взобралась на 9 место в таблице Восточной конференции, опередив Индиану.
Индиана – Вашингтон видеообзор
Голден Стейт – Оклахома 136:97 (37:25, 36:23, 33:19, 30:30)
Также свой матч за Оклахому сыграл Святослав Михайлюк. Хозяева поединка полностью превосходили соперника. Лишь в последней четверти баскетболисты Голден Стэйт расслабились.
Время в футболке Оклахомы получил украинский атакующий защитник. Михайлюк провел на площадке 25 минут 13 секунд и отблагодарил наставника за доверие. Украинец стал самым результативным игроком команды. Баскетболист набрал 17 очков, сделал 4 подбора, 2 передачи, 3 перехвата и такое же количество потерь мяча.
Оклахома потерпела 6-е поражение подряд в сезоне. Сейчас в активе клуба 21 победа при 47 поражениях и только 13 позиция среди 15 команд Западной конференции.
Голден Стэйт – Оклахома видеообзор матча