Индиана – Вашингтон 132:133 OВ (32:33, 30:30, 39:29, 23:32, 8:9)

Команды показывали равную игру на площадке и смогли определить победителя встречи только в овертайме. В дополнительной четверти сильнее оказались гости. Вашингтон лишь с разницей в одно очко одержал победу.

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Свое время на паркете в составе гостей получил центровой Алексей Лень. Украинец сыграл 19 минут 54 секунды. За это время баскетболист набрал 8 очков, 10 подборов и одну передачу. Также запомнился 3 блок-шотами, 2 потерями и 4 персональными фолами.

Алексей стал 5-м по результативности в футболке Вашингтона. Клуб украинца одержал 32-ю победу при 36 поражениях в сезоне. Благодаря успеху команда взобралась на 9 место в таблице Восточной конференции, опередив Индиану.

Индиана – Вашингтон видеообзор

Голден Стейт – Оклахома 136:97 (37:25, 36:23, 33:19, 30:30)

Также свой матч за Оклахому сыграл Святослав Михайлюк. Хозяева поединка полностью превосходили соперника. Лишь в последней четверти баскетболисты Голден Стэйт расслабились.

Время в футболке Оклахомы получил украинский атакующий защитник. Михайлюк провел на площадке 25 минут 13 секунд и отблагодарил наставника за доверие. Украинец стал самым результативным игроком команды. Баскетболист набрал 17 очков, сделал 4 подбора, 2 передачи, 3 перехвата и такое же количество потерь мяча.

Оклахома потерпела 6-е поражение подряд в сезоне. Сейчас в активе клуба 21 победа при 47 поражениях и только 13 позиция среди 15 команд Западной конференции.

Следующий матч Вашингтон Леня сыграет 11 мая на выезде против Атланты. Оклахома Михайлюка 10 мая тоже проведет выездной поединок против Сакраменто.

Голден Стэйт – Оклахома видеообзор матча