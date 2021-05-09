Індіана – Вашингтон 132:133 OВ (32:33, 30:30, 39:29, 23:32, 8:9)
Команди показували рівну гру на майданчику та змогли визначити переможця зустрічі лише в овертаймі. У додатковій чверті сильнішими виявились гості. Вашингтон лише з різницею в одне очко здобув перемогу.
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Свій час на паркеті у складі гостей отримав центровий Олексій Лень. Українець зіграв 19 хвилин 54 секунди. За цей час баскетболіст набрав 8 очок, 10 підбирань та одну передачу. Також запам'ятався 3 блок-шотами, 2 втратами м'ята та 4 персональними фолами.
Олексій став 5-м за результативність у футболці Вашингтона. Клуб українця здобув 32-гу перемогу при 36 поразках у сезоні. Завдяки успіху команда підійнялась на 9 місце у таблиці Східної конференції, випередивши Індіану.
Індіана – Вашингтон відеоогляд
Голден Стейт – Оклахома 136:97 (37:25, 36:23, 33:19, 30:30)
Також свій матч за Оклахому зіграв Святослав Михайлюк. Господарі поєдинку повністю переважали суперника. Лише в останній чверті баскетболісти Голден Стейт розслабились.
Свій час у футболці Оклахоми отримав український атакувальний захисник. Михайлюк провів на майданчику 25 хвилин 13 секунд та віддячив наставнику за довіру. Українець став найрезультативнішим гравцем команди. Баскетболіст набрав 17 очок, зробив 4 підбирання, 2 передачі, 3 перехоплення та таку ж кількість втрат м'яча.
Оклахома зазнала 6-ї поразки поспіль у сезоні. Зараз у доробку клубу 21 звитяга при 47 поразках та лише 13 позиція серед 15 команд Західної конференції.