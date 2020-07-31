Лень не поможет "Сакраменто" в первом матче рестарта НБА
Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень не принял участие ни в одном контрольном поединке команды перед рестартом сезона НБА. Украинец еще до сих пор набирает форму после того, как недавно переболел коронавирусом.
Его команда на выезде встретится с "Сан-Антонио Сперс" в дебютной встрече после возобновления сезона НБА. Украинец скорее всего еще не сыграет за "Сакраменто", сообщает Cbssports.
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Рестарт без участия украинца
Украинец активно набирает оптимальные кондиции после коронавируса. Из-за восстановления от болезни он пропустил все три контрольные спарринги команды.
В отсутствии Леня больше игровой практики получит Гарри Джайлз.
Добавим, что в конце июня у Леня был обнаружен коронавирус. Вместе с украинцем положительный тест на коронавирус обнаружили у партнера по команде Джабари Паркера и у защитника калифорнийцев Бадди Хилда.
Карьера Леня в "Сакраменто"
В феврале украинец Лень перешел в "Сакраменто", куда его обменяли "Атланта Хокс".
За "Кингз" он сыграл в девяти матчах, в среднем набирая 6,6 очка и делая 7,1 подборов за встречу.