Лень не допоможе "Сакраменто" у першому матчі рестарту НБА
Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень не взяв участь у жодному контрольному поєдинку команди перед рестартом сезону НБА. Українець ще досі набирає форму після того, як нещодавно перехворів на коронавірус.
Його команда на виїзді зустрінеться з "Сан-Антоніо Сперс" у дебютній зустрічі після відновлення сезону НБА. Українець швидше за все ще не зіграє за "Сакраменто", повідомляє Cbssports.
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Рестарт без участі українця
Українець активно набирає оптимальні кондиції після коронавірусу. Через відновлення від хвороби він пропустив усі три контрольні спаринги команди.
У відсутності Леня більше ігрової практики отримає Гаррі Джайлз.
Додамо, що в кінці червня у Леня був виявлений коронавірус. Разом із українцем позитивний тест на коронавірус виявили у партнера по команді Джабарі Паркера та у захисника каліфорнійців Бадді Хілда.
Кар'єра Леня у "Сакраменто"
У лютому українець Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс".
За "Кінгз" він зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч.