В ночь с 30 на 31 июля в США возобновились матчи регулярного чемпионата НБА. В первых матчах встречались "Нью-Орлеан" с "Ютой" и "Лейкерс" с "Клипперс".

"Лейкерс" одержали победу на своем паркете благодаря ЛеБрону Джеймсу. Об этом сообщает 24 канал.

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Лейкерс – Клипперс 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24)

Хозяева паркета резво начали поединок и уже по итогам первой четверти обеспечили себе отрыв в 13 очков. И вторая 12-минутка была полностью за "Клипперс".

До большого перерыва они практически сравняли счет. Хозяева ушли отдыхать, ведя всего в 2 очка.

В следующей четверти "Клипперс" держались впереди, однако "Лейкерс" не отставали и однажды даже вышли вперед.

В последней 12-минутке более успешными были все же хозяева. Победу "Лейкерс" принес двухочковый бросок ЛеБрона Джеймса за несколько секунд до конца игры.

Лейкерс – Клипперс видеообзор матча

В параллельной игре с разницей в два очка "Юта" победила "Нью-Орлеан" – 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27).

Нью-Орлеан – Юта видеообзор матча