Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень не принял участие в первом контрольном поединке перед рестартом сезона НБА. Наставник команды скорее всего решил, что украинский баскетболист еще не готов к матчам, потому что недавно переболел коронавирусом.

Ранее главный тренер "Кингз" Люк Уолтон заявил, что они будут наблюдать за физическими кондициями украинского баскетболиста. Его команда провела первый контрольный матч, где украинец был вне заявки, пишет 24 канал.

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Отсутствие Леня

У "Кингз" на площадке отсутствовали ДеАарон Фокс, Харрисон Барнс, Ришон Холмс и выбыл до конца сезона Марвин Бэгли.

Команда украинца уступила "Майами" со счетом 98:104.

Подчеркнем, что каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольных встречи перед официальным возобновлением сезона, который запланирован на 30 июля.

Первый контрольный матч каждой команды будет состоять из 4-х четвертей по 10 минут.

Добавим, что в конце июня у Леня был выявлен коронавирус. Вместе с украинцем положительный тест на коронавирус обнаружили у партнера по команде Джабари Паркера и у защитника калифорнийцев Бадди Хилда.

Карьера Леня в "Сакраменто"

В феврале украинец Лень перешел в "Сакраменто", куда его обменяли "Атланта Хокс". За "Кингз" он сыграл в девяти матчах, в среднем набирая 6,6 очка и делая 7,1 подборов за встречу.

Американский форвард успел принять участие только в одной встрече.