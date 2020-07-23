Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень не взяв участь у першому контрольному поєдинку перед рестартом сезону НБА. Наставник команди швидше за все вирішив, що український баскетболіст ще не готовий до матчів, тому що недавно перехворів на коронавірус.

Раніше головний тренер "Кінгз" Люк Волтон заявив, що вони будуть дивитись за фізичними кондиціями українського баскетболіста. Його команда провела вже перший контрольний матч, де українець був поза заявкою, пише 24 канал.

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Відсутність Леня

У "Кінгз" на майданчику також були відсутні ДеАарон Фокс, Харрісон Барнс, Рішон Холмс і вибув до кінця сезону Марвін Беглі.

Команда українця поступилась "Маямі" з рахунком – 98:104.

Підкреслимо, що кожна з 22 команд-учасниць рестарту проведе по три контрольні зустрічі перед офіційним відновленням сезону, який запланований на 30 липня.

Перший контрольний матч кожної команди буде складатися з 4-х чвертей по 10 хвилин.

Додамо, що в кінці червня у Леня був виявлений коронавірус. Разом із українцем позитивний тест на коронавірус виявили у партнера по команді Джабарі Паркера та у захисника каліфорнійців Бадді Хілда.

Кар'єра Леня у "Сакраменто"

У лютому українець Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс". За "Кінгз" він зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч.

Американський форвард встиг взяти участь лише в одній зустрічі.