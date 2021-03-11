Вашингтон 11 березня зіграв на виїзді проти Мемфіса у регулярному чемпіонаті НБА. Господарі з українським баскетболістом Олексієм Ленем зазнали чергової поразки.

Вашингтон не зміг продовжити переможну серію, яку розпочав матчем проти Кліпперса. Майже протягом всього поєдинку перевагою на майданчику володіли господарі. Лише друга чверть залишилась за гостями.

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Мемфіс – Вашингтон 127:112 (35:26, 32:36, 27:23, 33:27)

Зовсім небагато часу провів на паркеті український центровий Олексій Лень – 2 хвилини 29 секунд. За цей час він запам'ятався одним підбиранням у захисті. Такого невиразного поєдинку у складі Вашингтона українець ще не проводив.

27-річний баскетболіст став найменш ефективним гравцем матчу у складі обох команд. Для Вашингтона ця поразка стала вже 21-ю у сезоні при 14 перемогах. Зараз клуб Леня посідає 12 місце серед 15 команд Східної конференції. Останню сходинку продовжує займати Детройт, за який виступає інший українець Святослав Михайлюк.

Вашингтон спробує реабілітуватись у наступному матчі проти Філадельфії. Поєдинок відбудеться 13 березня.

Мемфіс – Вашингтон відеоогляд