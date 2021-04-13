Первая и последняя четверти были за хозяевами паркета. Однако Вашингтон неожиданно сумел вырвать победу у лидера Западной конференции Юты.

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Юта – Вашингтон 121:125 (42:33, 23:37, 23:28, 33:27)

Клуб Алексея Леня подошел ко встрече в статусе андердога, но неожиданно смог получить важную победу. После этого матча Вашингтон идет на 12 месте среди 15 клубов Восточной конференции. Для команды этот успех стал юбилейным 20-м в сезоне при 33-х поражениях. Их соперник Юта продолжает лидировать.

Время на площадке получил и украинский баскетболист. Центровой из Украины сыграл 15 минут 30 секунд, за это время Лень набрал всего 3 очка, сделал 5 перехватов, 2 передачи и один персональный фол.

Следующий поединок Вашингтон сыграет 15 апреля на выезде против Сакраменто.

Юта – Вашингтон видеообзор