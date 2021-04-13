Перша та остання чверті були за господарями паркету. Однак Вашингтон несподівано зумів вирвати перемогу у лідера Західної конференції Юти.

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Юта – Вашингтон 121:125 (42:33, 23:37, 23:28, 33:27)

Клуб Олексія Леня підійшов до зустрічі у статусі андердога, але неочікувано зміг здобути важливу звитягу. Після цього матчу Вашингтон йде на 12 місці серед 15 клубів Східної конференції. Для команди цей успіх став ювілейним 20-м у сезоні при 33-х поразках. Їх суперник Юта продовжує лідирувати.

Свій час на майданчику отримав і український баскетболіст. Центровий з України зіграв 15 хвилин 30 секунд, за цей час Лень набрав лише 3 очки, зробив 5 перехоплень, 2 передачі та один персональний фол.

Наступний поєдинок Вашингтон зіграє 15 квітня на виїзді проти Сакраменто.

Юта – Вашингтон відеоогляд