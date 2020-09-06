Пілот Ferrari Леклер потрапив у моторошну аварію та розбив болід: фото та відео
Команда Формули-1 Ferrari провалила домашній гран-прі Італії, адже обидва пілоти швидко зійшли з дистанції. Якщо німець Себастьян Феттель зійшов через технічні проблеми, то монегаск розбив свою машину.
На 24-у колі гран-прі Італії на автодромі "Монца" Шарль Леклер вилетів у легендарному віражі "параболіка", пише 24 канал.
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22-річний Шарль Леклер не впорався з керування та жорстко влетів у стіну.
Аварія Леклера / Фото Формула-1
На щастя, життю гонщика нічого не загрожує. Він самостійно вибрався з боліда та на власних ногах добрався до боксів.
Під час спілкування з командою Леклер підкреслив, що почувається добре, але зазначив, що удар під час аварії був жорстким.
Дивіться відео аварії Леклера
- Після аварії Леклера гонку вимушено зупинили, щоб прибрати болід гонщика та відновити розбиті бар'єри. Гран-прі відновилося о 17:20 за київським часом.
- Леклер за вісім гонок сезону-2020 набрав 45 очок. Його партнер по команді Себастьян Феттель має всього 16 балів.
- Наступне гран-прі Формули-1 відбудеться вже 13-го вересня. В Італії відбудеться гран-прі Тоскани на автодромі "Муджелло".