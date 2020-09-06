Команда Формули-1 Ferrari провалила домашній гран-прі Італії, адже обидва пілоти швидко зійшли з дистанції. Якщо німець Себастьян Феттель зійшов через технічні проблеми, то монегаск розбив свою машину.

На 24-у колі гран-прі Італії на автодромі "Монца" Шарль Леклер вилетів у легендарному віражі "параболіка", пише 24 канал.

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22-річний Шарль Леклер не впорався з керування та жорстко влетів у стіну.



Аварія Леклера / Фото Формула-1

На щастя, життю гонщика нічого не загрожує. Він самостійно вибрався з боліда та на власних ногах добрався до боксів.

Під час спілкування з командою Леклер підкреслив, що почувається добре, але зазначив, що удар під час аварії був жорстким.

Дивіться відео аварії Леклера