Бывшие игроки Ливерпуля стали нередко фигурировать по скандальным делам. К примеру, недавно в имении эксгравца "красных" нашли ферму по производству наркотиков.

По теме В имении эксигровца Ливерпуля нашли ферму для производства каннабиса: детали скандала

В новый скандал из-за наркотиков попал бывший полузащитник Ливерпуля Лейтон Максвелл. 43-летний эксфутболист был обвинен в распространении тяжелых наркотических средств.

Полиция выяснила, что дом Лейтона использовался как склад хранения наркотиков. Там было найдено 60 кг кокаина и героина суммарно, а также 2,5 миллиона фунтов наличными.

Читайте также Фанаты Ливерпуля разбили автобус соперника после победы над МанСити: фото последствий

Мужчина был арестован, а в суде было доказано, что он даже являлся частью сети по реализации наркотиков. Максвелл выполнял работу курьера, получая всего 500 долларов в месяц. В итоге эксфутболист был приговорен к восьми годам заключения.

Валиец является питомцем Ливерпуля, однако за взрослую команду он сыграл лишь один поединок, в котором забил гол. В составе "красных" он числился с 1999 по 2001 годы, а среди других известных его команд были Кардифф и Суонси.