Колишні гравці Ліверпуля стали нерідко фігурувати у скандальних справах. Наприклад нещодавно у маєтку ексгравця "червоних" знайшли ферму з виробництва наркотиків.

До теми У маєтку ексгравця Ліверпуля знайшли ферму для виробництва канабісу: деталі скандалу

У новий скандал через наркотики потрапив колишній півзахисник Ліверпуля Лейтон Максвел. 43-річного ексфутболіста звинуватили у розповсюдженні тяжких наркотичних засобів.

Поліція з'ясувала, що дім Лейтона використовувався як склад зі зберігання наркотиків. Там було знайдено 60 кг кокаїну та героїну сумарно, а також 2,5 мільйони фунтів готівкою.

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Чоловік був заарештований, а у суді було доведено, що він навіть був частиною мережі з реалізації наркотиків. Максвел виконував роботу кур'єра, отримуючи всього 500 доларів на місяць. У підсумку ексфутболіста засудили до восьми років ув'язнення.

Валієць є вихованцем Ліверпуля, однак за дорослу команду він зіграв лише один поєдинок, у якому забив гол. У складі "червоних" він числився з 1999 по 2001 роки, а серед інших відомих його команд були Кардіфф та Суонсі.