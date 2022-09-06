Сразу в Лиге чемпионов: Швед впервые забивает за Шахтер в ворота Лейпцига – видео гола
Марьян Швед открыл счет своим мячам за "горняков" уже в дебютном матче. Это позволило дончанам выйти вперед в игре с Лейпцигом.
Шахтер проводит стартовый матч Лиги чемпионов 2022-2023. В первом поединке евросезона команда Игоря Йовичевича играет на выезде против Лейпцига, пишет 24 канал.
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Дончане являются андердогом поединка, однако удивляют уже с первых минут. "Горняки" на равных противостоят более именитому сопернику и даже уже вышли вперед.
На 16 минуте ошибки допустил кипер Лейпцига Гулачи. Венгр подарил на своей половине поля мяч Марьяну Шведу, который обводным ударом наказал Петера.
Видео гола Марианна Шведа:
Это первый матч и первый гол Марьяна в футболке Шахтера. В параллельном матче группы между Селтиком и Реалом счет до сих пор не открыт.