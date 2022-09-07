Обновленный Шахтер выносит Лейпциг в Лиге чемпионов, забив четыре гола: видео разгрома

Команда Игора Йовичевича не только выстояла против представителя Бундеслиги, но и одержала уверенную победу. Дублем в дебютном матче отличился Марьян Швед.

Лейпциг – Шахтер 1:4

Голы: Симакан, 57 – Швед, 16, Швед, 58, Мудрик, 76, Траоре, 84.

Шахтер начал свой сезон в Лиге чемпионов 2022-2023. Донецкая команда заняла первое место в прошлом чемпионате Украины, который из-за войны так и не был завершен.

Как это было Онлайн-трансляция матча Лейпциг – Шахтер

Это позволило "горнякам" напрямую попасть в групповую стадию ЛЧ на этот сезон. Команда существенно обновилась летом, потеряв почти всех легионеров.

Учитывая это, дончане выглядели явными аутсайдерами своей группы, где Реал, Лейпциг и Селтик котируются выше, пишет 24 канал. Тем более, в "горняков" не верили в выездном поединке против немцев.

Шахтер удивляет с первых минут

Игор Йовичевич выставил в основе 10 украинцев, которым компанию составил Лукас Тейлор. С первых минут дончане играли на равных с Лейпцигом и сумели выйти вперед в начале первого тайма.

Марьян Швед, впервые сыгравший за Шахтер, воспользовался ошибкой Гулачи и открыл счет в игре. В дальнейшем инициатива была на стороне владельцев.

Впрочем, восстановить паритет Лейпциг смог только в начале второго тайма. После неплохой комбинации в центре Собослаи вывел на ударную позицию прошедшего Трубина Симакана.

Правда, дончанам хватило всего две минуты, чтобы снова выйти вперед. В первой же атаке Мудрик протянул мяч в штрафную Лейпцига и сбросил его на Шведа. Удар Марьяна угодил в ногу Орбана, рикошетом от которого залетел в ворота Гулачи.

А когда "быки" понеслись отыгрываться, Шахтер умело поймал их на контратаках. Сначала Мудрик точно пробил после паса Судакова.

Ну а за 5 минут до конца Михаил ассистировал на вышедшем на замену Траоре и замкнул прострел с фланга. Это уже окончательно прибило Лейпциг, итоговый счет – 1:4.

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Такой сенсационный разгром позволяет дончанам возглавить группу F. Следующий матч Шахтера в ЛЧ пройдет уже через неделю, в Варшаве команда "примет" Селтик. Шотландцы сегодня без шансов уступили Реалу 0:3.

Видеообзор матча РБ Лейпциг – Шахтер