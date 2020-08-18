18 августа немецкий "Лейпциг" сыграет с ПСЖ в полуфинальном матче Лиги чемпионов. В Украине этот матч можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Все поединки Лиги чемпионов, начиная с четвертьфинала, будут состоять только из одного матча. И состоятся в Лиссабоне при пустых трибунах, пишет 24 канал.

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В Украине матч Лейпциг – ПСЖ покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00. Перед тем в 21:15 на канале в прямом эфире выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты выскажут свои мнения об этой игре и свои ожидания.

Где смотреть матч Лейпциг – ПСЖ онлайн

Легальная онлайн-трансляция матча Лейпциг – ПСЖ будет на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Для этого можно выбрать один из абонементов:

"Футбол" (каналы "Футбол 1/2/3") – 109 гривен в месяц или 62 гривны на один день

"Xtra sport" (каналы "Футбол 1/2/3", Setanta Sports) – 139 гривен в месяц.

"Xtra sport oll inclusive" (каналы "Футбол 1/2/3", Setanta Sports, Viasat Sport, Shakhtar TV, XSPORT и еще более 200 каналов) – 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". В приложении "Воля TV" за 29 гривен можно подсоединить доступ к трансляции матчей лиги чемпионов и Лиги Европы на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.