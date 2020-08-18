18 серпня німецький "Лейпциг" зіграє з ПСЖ у півфінальному матчі Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Всі двобої Ліги чемпіонів, починаючи з чвертьфіналу, складатимуться лише з одного матчу. І відбудуться в Лісабоні за порожніх трибун, пише 24 канал.

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В Україні матч Лейпциг – ПСЖ покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00. Перед тим о 21:15 на каналі у прямому ефірі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти висловлять свої думки про цю гру та свої очікування.

Де дивитися матч Лейпциг – ПСЖ онлайн

Легальна онлайн-трансляція матчу Лейпциг – ПСЖ буде на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Для цього можна обрати один з абонементів:

"Футбол" (канали "Футбол 1/2/3") – 109 гривень на місяць або ж 62 гривень на один день

"xtra sport" (канали "Футбол 1/2/3", Setanta Sports) – 139 гривень на місяць.

"xtra sport oll inclusive" (канали "Футбол 1/2/3", Setanta Sports, Viasat Sport, Shakhtar TV, XSPORT та ще понад 200 каналів) – 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У додатку "Воля TV" за 29 гривень можна під'єднати доступ до трансляції матчів ліги чемпіонів та Ліги Європи на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.