Немецкий Лейпциг на 27-й минуте матча оказался в роли догоняющих, пишет 24 канал. Футболисты Манчестер Сити воспользовались ошибкой хозяев поля и Марез искусно отправил мяч в сетку ворот Лепцига.

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"Быки" организовали свой ответ в конце матча. И сделал это один из лучших центральных защитников мира – Йошко Гвардиол.

За 20 минут до завершения игры хорват воспользовался идеальным пасом Марселя Гальстенберга, а также ошибкой голкипера "горожан" Эдерсона и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Видео гола Гвардиола

Этот гол сохранил шансы для Лейпцига перед ответным матчем. А Йошко Гвардиол записал второй гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, что первый мяч хорватский защитник забил Реал на групповой стадии турнира.