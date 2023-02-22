22 лютого пройдуть останні дуелі перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному із поєдинків чемпіони Англії Манчестер Сіті зіграють на виїзді із Лейпцигом, пише 24 канал.

До теми Гвардіола йде на "биків": кривдники Шахтаря спробують зупинити головного фаворита Ліги чемпіонів

Підопічні Пепа Гвардіоли без проблем пройшли групову стадію. Англійці здобули чотири перемоги та дві нічиї у поєдинках з дортмундською Боруссією, Севільєю та Копенгагеном.

Лейпциг – кривдник Шахтаря

У свою чергу Лейпциг зі складнощами проходив групу із Реалом, Шахтарем та Селтіком. У стартовій грі квартету німці розгромно програли донеччанам вдома (1:4), через що був звільнений Доменіко Тедеско.

На його місце прийшов Марко Розе, із яким команда воскресла. Так, німці програли наступну гру Реалу, але в останніх чотирьох іграх групи Лейпциг здобував перемогу, в тому числі вдома над мадридцями (3:2) та на виїзді над Шахтарем (4:0).

Ситуація на внутрішній арені

Що стосується ситуації у внутрішніх чемпіонатах, то обидві команди знаходяться не в найкращому становищі. Манчестер Сіті йде на другому місці позаду Арсеналу. "Каноніри" мають два бали переваги та матч в запасі.

У той же час Лейпциг посідає п'яту сходинку в Бундеслізі, але щільність дозволяє "бикам" претендувати навіть на чемпіонство. До трьох лідерів (Баварія, Боруссія Д та Уніон) відстань всього чотири бали.

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Кадрові проблеми

До очної зустрічі команди підходять з деякими кадровими проблемами. Лейпциг не зможе розраховувати на основного кіпера Гулачі та хавбека Ольмо. У свою чергу МанСіті доведеться обійтись без лідера Де Брюйне, а також захисників Ляпорта і Стоунза.

Історія зустрічей. МанСіті та Лейпциг відіграли всього два очні матчі. Минулого сезону команди обмінялись домашніми перемогами в групі ЛЧ – 6:3 на "Етіхаді" та 2:1 на "Ред Булл Арені".

Пряма трансляція гри відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Також сайт 24 каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу Лейпциг – Манчестер Сіті. Вона буде доступна в цій новині. Початок – о 22:00 за київським часом.

Лейпциг – Манчестер Сіті онлайн