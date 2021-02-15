В сезоне-2020/2021 права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине есть у холдинга "Медиа группа Украина" и провайдера "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo.

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По телевидению матч Лейпциг – Ливерпуль покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:40, сам матч начнется в 21:40.

Смотреть онлайн матч Лейпциг – Ливерпуль можно на платформе Oll.tv. Это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 2".

Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv требует регистрации и платный. Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц.

Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

Также матч Лиги чемпионов Лейпциг – Ливерпуль показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц.