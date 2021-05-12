Матч между Лейпцигом и Боруссией состоится в Берлине на "Олимпийском стадионе". Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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РБ Лейпциг – Боруссия Д: Где смотреть

Трансляция матча РБ Лейпциг – Боруссия Д в Украине будет доступна на платформе Megogo.

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Перед игрой