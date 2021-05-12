Матч между Лейпцигом и Боруссией состоится в Берлине на "Олимпийском стадионе". Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
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РБ Лейпциг – Боруссия Д: Где смотреть
Трансляция матча РБ Лейпциг – Боруссия Д в Украине будет доступна на платформе Megogo.
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Перед игрой
- Последний раз эти клубы встречались на одном футбольном поле 8 мая. Тот матч был щедрым на голы – 5 мячей. Боруссия забила на один больше и одержала волевую победу 3:2.
- В общем Боруссия и Лейпциг сыграли между собой 10 матчей, в которых 6 раз победу праздновали "шмели". В двух матчах "буйволы" переигрывали соперника, а еще такое же количество встреч завершалась мировой.
- Клуб из Дортмунда наколотил в ворота соперника аж 20 голов. Зато РБ Лейпциг 12 раз огорчал голкиперов дортмундцев. В последних 7 встречах против "буйволов" Боруссия не знает вкуса поражений. Последний раз "шмели" уступали сопернику еще 14 октября 2017 года (2:3).