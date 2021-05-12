Матч між Лейпцигом та Боруссією відбудеться у Берліні на "Олімпійському стадіоні". Початок гри о 21:45 за київським часом.
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РБ Лейпциг – Боруссія Д: де дивитися
Трансляція матчу РБ Лейпциг – Боруссія Д в Україні буде доступна на платформі Megogo.
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Перед грою
- Востаннє ці клуби зустрічались на одному футбольному полі 8 травня. Той матч був щедрим на голи – 5 м'ячів. Боруссія забила на один більше та здобула вольову перемогу 3:2.
- Загалом Боруссія та Лейпциг зіграли між собою 10 поєдинків, у яких 6 разів перемогу святкували "джмелі". У двох матчах "буйволи" перегравали суперника, а ще така ж кількість зустрічей завершувалась мировою.
- Клуб з Дортмунда наколотив у ворота суперника аж 20 голів. Натомість РБ Лейпциг 12 разів засмучував голкіперів дортмундців. В останніх 7 зустрічах проти "буйволів" Боруссія не знає смаку поразок. Востаннє "джмелі" поступались супернику ще 14 жовтня 2017 року (2:3).