РБ Лейпциг – Боруссия Д 1:4
Голы: Ольмо, 71 – Санчо, 5, 45, Голанд, 28, 87
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Уже на 5 минуте номинальные гости берлинского матча были впереди. Марко Ройс выиграл мяч в центре поля и развил атаку, которую красивым и одновременно точным ударом завершил Санчо.
В середине тайма Боруссия закрепила преимущество. Неудержимый Голанд продавил Упомекано и прошил Гулачи.
А на последней минуте Санчо оформил дубль. "Шмели" выбежали в стремительную контратаку с центра поля и спокойно разобрались с одним защитником и голкипером.
После перерыва Лейпцигу удалось забить. Дани Ольмо разрядил свою пушку из-за пределов штрафной. Оказалось, что точный удар Ольмо – это гол престижа для Лейпцига.
На 87 минуте "шмели" в очередной раз поймали "быков" на контратаке и на этот раз дубль на свой счет записал Голанд.
РБ Лейпциг – Боруссия Д: видеообзор
Наставник Боруссии Эдин Терзич получил свой первый трофей, однако покинет "шмелей". В новом сезоне команду будет тренировать Марко Розе. Тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн будет работать в Баварии.