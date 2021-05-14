РБ Лейпциг – Боруссия Д 1:4

Голы: Ольмо, 71 – Санчо, 5, 45, Голанд, 28, 87

К слову Динамо – победитель Кубка Украины 2021: видео

Уже на 5 минуте номинальные гости берлинского матча были впереди. Марко Ройс выиграл мяч в центре поля и развил атаку, которую красивым и одновременно точным ударом завершил Санчо.

В середине тайма Боруссия закрепила преимущество. Неудержимый Голанд продавил Упомекано и прошил Гулачи.

А на последней минуте Санчо оформил дубль. "Шмели" выбежали в стремительную контратаку с центра поля и спокойно разобрались с одним защитником и голкипером.

После перерыва Лейпцигу удалось забить. Дани Ольмо разрядил свою пушку из-за пределов штрафной. Оказалось, что точный удар Ольмо – это гол престижа для Лейпцига.

На 87 минуте "шмели" в очередной раз поймали "быков" на контратаке и на этот раз дубль на свой счет записал Голанд.

РБ Лейпциг – Боруссия Д: видеообзор

Наставник Боруссии Эдин Терзич получил свой первый трофей, однако покинет "шмелей". В новом сезоне команду будет тренировать Марко Розе. Тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн будет работать в Баварии.