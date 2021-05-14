РБ Лейпциг – Боруссія Д 1:4

Голи: Ольмо, 71 – Санчо, 5, 45, Голанд, 28, 87

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Уже на 5 хвилині номінальні гості берлінського матчу були попереду. Марко Ройс виграв м'яч у центрі поля та розвинув атаку, яку красивим і водночас точним ударом завершив Санчо.

У середині тайму Боруссія закріпила перевагу. Нестримний Голанд протиснув Упомекано та прошив Гулачі.

А на останній хвилині Санчо оформив дубль. "Джмелі" вибігли у стрімку контратаку з центру поля і спокійно розібралися з одним захисником та голкіпером.

Після перерви Лейпцигу таки вдалося забити. Дані Ольмо розрядив свою гармату з-за меж штрафного. Виявилося, що точний удар Ольмо – це гол престижу для Лейпцига.

На 87 хвилині "джмелі" вкотре спіймали "биків" на контратаці й цього разу дубль на свій рахунок записав Голанд.

РБ Лейпциг – Боруссія Д відеоогляд

Наставник Боруссії Едін Терзич здобув свій перший трофей, однак покине "джмелів". У новому сезоні команду тренуватиме Марко Розе. Тренер Лейпцига Юліан Нагельсманн працюватиме у Баварії.