Баскетболистка сборной Украины Ольга Яцковец, играющая за "Винтертур", очень удачно провела стартовый поединок в чемпионате Швейцарии. Украинка стала лучшей баскетболисткой матча.

В стартовом поединке "Винтертур" сыграл против "Ньона". Украинка приложилась к разгромной победе своей команды – 86: 52, пишет Ukrbasket.

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Феерическая игра украинки

Украинская баскетболистка за проведенное время на паркете набрала 24 очка, 12 подборов и 7 передач. Яцковец с этими показателями одна из лучших на старте чемпионата Швейцарии.

Ольга Яцковец только начала августа пополнила состав швейцарского клуба. В прошлом сезоне украинка выступала за словацкий "Ружомберок". На момент остановки соревнований команда одержала 19 побед в 19 поединках. Яцковец была лидером чемпионата по результативности. В среднем за поединок набирала 17,4 очка, делала 7 подборов.

Добавим, что в ноябре женская сборная Украины должна сыграть два отборочных матча чемпионата Европы. Сначала против Финляндии уже 12 ноября, а через три дня украинская команда померится силами с Бельгией (15 ноября). По решению ФИБА эти поединки состоятся в изолированном месте в Португалии.