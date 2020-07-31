У ніч з 30 на 31 липня у США відновилися матчі регулярного чемпіонату НБА. У перших матчах зустрічалися "Нью-Орлеан" з "Ютою" та "Лейкерс" з "Кліпперс".

"Лейкерс" здобули перемогу на власному паркеті завдяки ЛеБрону Джеймсу. Про це повідомляє 24 канал.

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Лейкерс – Кліпперс 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24)

Господарі паркету жваво розпочали поєдинок і вже за підсумками першої чверті забезпечили собі відрив у 13 очок. Та друга 12-хвилинка була повністю за "Кліпперс".

До великої перерви вони практично зрівняли рахунок. Господарі пішли відпочивати, перемагаючи всього у 2 очки.

У наступній чверті "Кліпперс" трималися попереду, проте "Лейкерс" не відставали й одного разу навіть вийшли вперед.

В останній 12-хвилинці більш успішними були все ж господарі. Перемогу "Лейкерс" приніс двоочковий кидок ЛеБрона Джеймса за декілька секунд до кінця гри.

Лейкерс – Кліпперс відеоогляд матчу

У паралельній грі з різницею у два очки "Юта" перемогла "Нью-Орлеан" – 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27).

Нью-Орлеан – Юта відеоогляд матчу