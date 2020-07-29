Чуть не закончился трагедией предсезонный матч НБА между команды "Даллас" и "Филадельфия". Одна из камер трансляции почти разбила голову игроку "Далласа" Луке Дончичу.

В одном из игровых моментов игрок пытался достать мяч, который покидал пределы поля. Поймать мяч и остановиться ему удалось лишь на рекламных щитах, сообщает 24 канал.

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После этого Дончич наклонился, чтобы выдохнуть, и не заметил, как к нему быстро приближалась камера трансляции. Баскетболист лишь в последний момент сумел уклониться от удара. И был очень удивлен.

Кроме удара по голове, камера могла нанести травмы и его пальцам.

Robo cam almost took out Luka pic.twitter.com/z0eaku3VSY — Bleacher Report (@BleacherReport) July 29, 2020

Сам матч закончился победой "Далласа" в овертайме 118:115. Дончич сыграл более 26 минут, за которые набрал 23 очка, сделал 7 подборов и 6 передач.

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Возобновление сезона НБА запланировано на 31 августа. "Даллас" в первом матче сыграет против "Хьюстона". "Даллас" пока проходит в плей-офф.