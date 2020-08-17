Баскетболісти "Лейкерс" можуть зіграти у спеціальній формі на честь легенди клубу Кобі Браянта, який трагічно загинув у січні цього року. Форма виконана у чорних кольорах.

Вболівальники зможуть побачити баскетболістів у такій формі у тому випадку, якщо "Лейкерс" вдасться вийти у перший раунд плей-офф регулярного чемпіонату проти "Портленда", повідомляє Los Angeles Times.

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Зворушливий вчинок

Цю форму розробили спільно з Браянтом ще у 2017 році. Форма виконана у чорному кольорі, яка нагадує шкіру змії. Додамо, що багато, хто знав Кобі за прізвиськом "Чорна Мамба".

Nike will also be releasing a dual 8/24 “Black Mamba” Lakers jersey during “Mamba Week,” celebrating both chapters of Kobe Bryant’s career. pic.twitter.com/G2zq34Pqox — Nick DePaula (@NickDePaula) August 13, 2020

Додамо, що "Лейкерс" став переможцем Західної конференції НБА та зіграє з "Портлендом", який пробився у плей-офф лише завдяки успіху у стиковому матчі проти "Мемфіса".

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