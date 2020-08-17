"Лейкерс" буде виступати у формі легенди Браянта, який трагічно загинув: фото
Баскетболісти "Лейкерс" можуть зіграти у спеціальній формі на честь легенди клубу Кобі Браянта, який трагічно загинув у січні цього року. Форма виконана у чорних кольорах.
Вболівальники зможуть побачити баскетболістів у такій формі у тому випадку, якщо "Лейкерс" вдасться вийти у перший раунд плей-офф регулярного чемпіонату проти "Портленда", повідомляє Los Angeles Times.
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Зворушливий вчинок
Цю форму розробили спільно з Браянтом ще у 2017 році. Форма виконана у чорному кольорі, яка нагадує шкіру змії. Додамо, що багато, хто знав Кобі за прізвиськом "Чорна Мамба".
Додамо, що "Лейкерс" став переможцем Західної конференції НБА та зіграє з "Портлендом", який пробився у плей-офф лише завдяки успіху у стиковому матчі проти "Мемфіса".
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його смерть.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблій легенді баскетболу. У всьому світі з'явились графіті на його честь.