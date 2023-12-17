Титулованному биатлонисту не разрешили стартовать в масс-старте: в чем причина

IBU совместно с судьями соревнований запретили норвежцу Стурли Голм Легрейду выходить на масс-старт на третьем этапе Кубка мира. Все из-за несоблюдения правил безопасности.

В IBU отметили, что норвежцу запретили стартовать в соревнованиях из-за нарушений правил безопасности. В помещении норвежской команды биатлонистом был произведен выстрел во время холостой стрельбы.

Смотрите также Закрытие биатлонного 2023 года: онлайн-трансляция масстартов в Ленцергайде

Почему биатлониста не допустили к соревнованиям

К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Однако биатлонисты решили уже наказать и не допустить до последней гонки в этом году.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и прошу прощения у всей биатлонной семьи, моих товарищей по команде и владельца гостиницы за случившееся.

Это жестокое напоминание для меня и для всех биатлонистов о том, насколько на самом деле важны правила техники безопасности", – сказал Легрейд.

Что известно о биатлонисте

Легрейд считается одним из лидеров не только норвежской команды, но и общего рейтинга. Пока он находится в топ-3, в его активе 301 балл.

Лучший результат в нынешнем сезоне – 2 место у спринтов на втором этапе Кубка мира в Гохвильцене.

, что мужской масс-старт состоится в воскресенье, 17 декабря Начало гонки в 15:45.