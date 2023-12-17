В IBU отметили, что норвежцу запретили стартовать в соревнованиях из-за нарушений правил безопасности. В помещении норвежской команды биатлонистом был произведен выстрел во время холостой стрельбы.

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Почему биатлониста не допустили к соревнованиям

К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Однако биатлонисты решили уже наказать и не допустить до последней гонки в этом году.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и прошу прощения у всей биатлонной семьи, моих товарищей по команде и владельца гостиницы за случившееся.

Это жестокое напоминание для меня и для всех биатлонистов о том, насколько на самом деле важны правила техники безопасности", – сказал Легрейд.

Напомним, что мужской масс-старт состоится в воскресенье, 17 декабря Начало гонки в 15:45.

Что известно о биатлонисте